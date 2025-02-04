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Haberler Futbol Konyaspor - Eyüpspor ZTK MAÇI CANLI | Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor - Eyüpspor ZTK MAÇI CANLI | Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. C Grubu 2. maçında Tümosan Konyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'de mücadele eden takımların kozlarını paylaşacağı haftada kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arda Turan yönetiminde Avrupa kupalarına katılma hayali kuran İstanbul temsilcisi, deplasmanda oynayacağı kupa maçında hata yapmak istemiyor. Kümede kalma mücadelesi veren Recep Uçar'ın öğrencileri ise Ziraat Türkiye Kupası'nde evinde oynayacağı maçta zorlu rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Peki, Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK maçı hakkında dikkat çeken detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 13:10 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 13:10
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Konyaspor - Eyüpspor ZTK MAÇI CANLI | Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçında Çorum deplasmanında 1-0 kazanan Konya temsilcisi, evinde oynayacağı maçta 3 puan için sahaya çıkacak. Son olarak Bodrum FK'yı 3-1 mağlup eden ve kümede kalmak isteyen Recep Uçar'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda da etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 1. hafta maçında Boluspor'u 1-0 yenen Eyüpspor ise zorlu rakibi karşısında üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen Arda Turan'ın öğrencileri kritik maçta etkili bir oyun orataya koymayı istiyor. Peki, Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK maçı hakkında dikkat çeken detaylar...

TÜMOSAN KONYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçı 4 Şubat Salı günü saat 18.00'de başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Şubat Salı günü saat 18.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor - İkas Eyüpspor maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM ARASINDA 7. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda karşı karşıya gelecek Konyaspor ile Eyüpspor 7. randevularına çıkmaya hazırlanıyor. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşmanın 3'ünde Konyaspor kazanan taraf olurken, Eyüpspor'da 1 mücadeleden üstün ayrıldı. 2 maç ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak Konyaspor - Eyüpspor maçının hakemi Gürcan Hasova oldu. Hasova'nın yardımcılıklarını Sabri Öğe ve Muhmet Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yunus Emre Çakar üstlenecek.

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