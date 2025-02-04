Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Salı futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Şubat Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Grup C

15:30 Başakşehir FK - Çorum FK (ASpor)

18:00 Konyaspor - Eyüpspor (ASpor)

Türkiye Kupası Grup D

13:00 Kocaelispor - Sivasspor (ASpor)

20:30 Beşiktaş - Kırklarelispor (ATV)

İspanya - Kral Kupası

23:30 Atletico Madrid - Getafe (TiviBu Spor 1)

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