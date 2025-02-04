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Haberler Futbol Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Salı futbol maçları listesi

Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Salı futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 4 Şubat Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 08:10 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 08:30
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Bugün hangi maçlar var? 4 Şubat Salı futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Şubat Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası Grup C

15:30 Başakşehir FK - Çorum FK (ASpor)

18:00 Konyaspor - Eyüpspor (ASpor)

Türkiye Kupası Grup D

13:00 Kocaelispor - Sivasspor (ASpor)

20:30 Beşiktaş - Kırklarelispor (ATV)

İspanya - Kral Kupası

23:30 Atletico Madrid - Getafe (TiviBu Spor 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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