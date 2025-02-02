Estrela - Benfica maçını canlı takip etmek için tıkla
Portekiz Ligi'nin 20. haftasında Estrela ile Benfica karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ön plana çıktığı deplasman takımında Teknik Direktör Bruno Lage önderliğinde Portekiz Ligi Kupası'nın kazanılması gündem oldu. Oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Benfica 41 puanla 2. sıraya yer alıyor. A Milli futbolcuların kritik maçta nasıl performans gösterecekleri merak ediliyor. Peki, Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? detaylar haberimizde...
ESTRELA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN?
Portekiz Ligi'nin en önemli karşılaşmalarından olan Estrela - Benfica maçı 2 Şubat Pazar günü saat 23.30'da başlayacak.
ESTRELA - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?
Estrela - Benfica maçı S Sport Plus ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.