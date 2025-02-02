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Haberler Futbol Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liga Portugal'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Estrela ile Benfica kozlarını paylaşacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı deplasman takımın nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamdı. Bruno Lage yönetiminde Portekiz Ligi Kupası'nı kazanan Benfica, zorlu rakibi karşısında liderlik yarışını sürdürmek istiyor. Son 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Benfica çıkış arıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça dair öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 17:50 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 18:00
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Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Estrela - Benfica maçını canlı takip etmek için tıkla

Portekiz Ligi'nin 20. haftasında Estrela ile Benfica karşı karşıya gelecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ön plana çıktığı deplasman takımında Teknik Direktör Bruno Lage önderliğinde Portekiz Ligi Kupası'nın kazanılması gündem oldu. Oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Benfica 41 puanla 2. sıraya yer alıyor. A Milli futbolcuların kritik maçta nasıl performans gösterecekleri merak ediliyor. Peki, Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? detaylar haberimizde...

ESTRELA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Ligi'nin en önemli karşılaşmalarından olan Estrela - Benfica maçı 2 Şubat Pazar günü saat 23.30'da başlayacak.

ESTRELA - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estrela - Benfica maçı S Sport Plus ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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