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Haberler Futbol Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak Perşembe futbol maçları listesi

Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak Perşembe futbol maçları listesi

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 30 Ocak Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 08:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 09:20
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Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak Perşembe futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Ocak Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

30 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

23:00 Anderlecht - Hoffenheim

23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)

23:00 Twente - Beşiktaş (TRT Spor Yıldız)

23:00 Dynamo Kiev - Rigas Skola

23:00 Slavia Prag - Malmö FF

23:00 Real Sociedad - PAOK

23:00 Olympiakos - Karabağ

23:00 Midtjylland - Fenerbahçe (TRT Spor)

23:00 Athletic Bilbao - Viktoria Plzen

23:00 Roma - Eintracht Frankfurt

23:00 Maccabi Tel Aviv - Porto

23:00 Tottenham - Elfsborg

23:00 Ferencvaros - AZ Alkmaar

23:00 Rangers - Union Saint-Gilloise

23:00 FCSB - Manchester United

23:00 Nice - Bodo/Glimt

23:00 Sporting Braga - Lazio

23:00 Lyon - Ludogorets Razgrad

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:00 Al Orubah - Al Ahli Jeddah

18:15 Al Riyadh - Al Wahda

20:00 Al Raed - Al Nassr

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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