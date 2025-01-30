Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak Perşembe futbol maçları listesi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 OCAK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 30 Ocak Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
30 OCAK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
23:00 Anderlecht - Hoffenheim
23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)
23:00 Twente - Beşiktaş (TRT Spor Yıldız)
23:00 Dynamo Kiev - Rigas Skola
23:00 Slavia Prag - Malmö FF
23:00 Real Sociedad - PAOK
23:00 Olympiakos - Karabağ
23:00 Midtjylland - Fenerbahçe (TRT Spor)
23:00 Athletic Bilbao - Viktoria Plzen
23:00 Roma - Eintracht Frankfurt
23:00 Maccabi Tel Aviv - Porto
23:00 Tottenham - Elfsborg
23:00 Ferencvaros - AZ Alkmaar
23:00 Rangers - Union Saint-Gilloise
23:00 FCSB - Manchester United
23:00 Nice - Bodo/Glimt
23:00 Sporting Braga - Lazio
23:00 Lyon - Ludogorets Razgrad
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:00 Al Orubah - Al Ahli Jeddah
18:15 Al Riyadh - Al Wahda
20:00 Al Raed - Al Nassr
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