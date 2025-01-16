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Haberler Futbol Al Akhdoud - Al Fayha maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Akhdoud - Al Fayha maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Al Akhdoud ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Akhdoud - Al Fayha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 12:10
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Al Akhdoud - Al Fayha maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Akhdoud - Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Akhdoud ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Akhdoud - Al Fayha ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AKHDOUD - AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Akhdoud - Al Fayha maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 16.55'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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