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Haberler Futbol Al Shabab 2-1 Al Fayla | MAÇ SONUCU - ÖZET (Kral Kupası) Fatih Terim'li Al Shabab yarı finalde!

Al Shabab 2-1 Al Fayla | MAÇ SONUCU - ÖZET (Kral Kupası) Fatih Terim'li Al Shabab yarı finalde!

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi. Fatih Terim, yeni takımı Al Shabab ile çıktığı ilk resmi maçta Al Fayla'yı 2-1 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 20:04 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 20:07
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Al Shabab 2-1 Al Fayla | MAÇ SONUCU - ÖZET (Kral Kupası) Fatih Terim'li Al Shabab yarı finalde!

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Al Shabab, Al Fayla'yı ağırladı. Fatih Terim, Al Shabab ile çıktığı ilk resmi müsabakada Al Fayla'yı 2-1 yendi ve takımı adını yarı finale yazdırdı. İşte maçtan detaylar...

Al Shabab, Portekizli oyuncusu Daniel Castelo Podence ile dakika 2'de ilk golünü buldu ve Terim'in ekibi maça hızlı başladı: 1-0.

Abderrazak Hamdallah ile dakika 26'da fark 2'ye çıktı ve devre arasına ev sahibi Al Shabab, 2-0 önde girdi.

Dakika 89'da Mokher Al-Rashidi ile Al Fayla maçın son golünü kaydetti ve skor belirlendi: 2-1.

Fatih Terim'li Al Shabab, ilk yarıda bulduğu 2 gol ile maçı 2-1 kazandı.

G.SARAY FORMALI TARAFTARLAR DİKKAT ÇEKTİ

Al Shabab tribünlerinde Galatasaray forması giymiş taraftarlar görüntülendi.

FATİH TERİM'İN GOL SEVİNCİ

Fatih Terim, takımının dakika 26'da bulduğu ikinci golün sevincini böyle yaşadı...

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