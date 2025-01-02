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Haberler Futbol Ferdi Kadıoğlu'ndan ameliyat açıklaması

Ferdi Kadıoğlu'ndan ameliyat açıklaması

Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ameliyat olduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 00:31 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 00:37
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Ferdi Kadıoğlu'ndan ameliyat açıklaması

Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduktan sonra üst üste sakatlıklar yaşayan Ferdi Kadıoğlu'ndan son durumuna dair açıklama geldi. Kadıoğlu, ameliyat olduğunu paylaştı.

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"Geçtiğimiz aylarda, başlarda hızlıca iyileşeceğini düşündüğüm bir sakatlıktan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışıyordum. Fakat bütün çabalarıma ve sağlık ekibimizin desteğine rağmen iyileşme sürecim beklediğimden daha uzun sürdü. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, tam bir İyileşme için doğru adımın 2 Ocak tarihinde bir operasyon geçirmem olduğuna karar verdik. Böyle durumlarla yüzleşmek kolay değil, ancak sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek ve takımım için sahada her şeyimi vermek için kararlıyım. Bu süreçte gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim."

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