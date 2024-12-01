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Haberler Futbol Daha yeni sözleşme yenilemişti! Pep Guardiola'dan şok ayrılık mesajı

Daha yeni sözleşme yenilemişti! Pep Guardiola'dan şok ayrılık mesajı

1 aydan uzun zamandır çıktığı hiçbir maçta galibiyet alamayan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, ayrılık mesajı verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 13:20
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Daha yeni sözleşme yenilemişti! Pep Guardiola'dan şok ayrılık mesajı

Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası'nda çıktığı son 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola İngiliz takımındaki geleceğiyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Parlak teknik direktörlük kariyerinin en büyük krizini yaşayan Guardiola, yakın zaman City ile 2 yıllık sözleşme uzatmasına rağmen ayrılabileceğini söyledi.

Bu akşam oynayacakları Liverpool maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam; Lionel Messi, Xavi ve Andres Iniesta gibi yıldızların yer aldığı bir Barcelona takımından ayrıldığını hatırlatarak, Manchester'da da aynı kararı vermekten çekinmeyeceğini söyledi.

"BARCELONA'DAN ÖYLE HİSSETTİĞİM İÇİN AYRILDIM"

53 yaşındaki teknik direktör, Katalan takımındaki günlerine atıfta bulunarak "Doğduğum kulüp Barselona'daydım. 4 yıl oradaydım ve 14 kupa kazandım. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olan Messi'm vardı. Neymar da geliyordu. Ama ben 'Gidiyorum' dedim. İnsanlar bana 'Neden Xavi, Iniesta, Puyol gibi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonluğu kazanan, dünya futbolunu değiştiren oyuncuların bulunduğu bir takımı terk ediyorsun?' diye sordular. Öyle hissettiğim için ayrıldım. Eğer sözleşmemi uzatıyorsam öyle hissettiğim için yapıyorum. Sadece yaptıklarım için burada oturmuyorum." ifadelerini kullandı.

"SORUN OLDUĞUMU HİSSETTİĞİM YERDE KALMAK İSTEMEM"

Sadece sözleşmesi devam ettiği için kalmak gibi bir düşüncesinin olmadığını vurgulan Guardiola, "Sorun olduğumu hissettiğim yerde kalmak istemem. Sadece sözleşme var diye kalmak istemem. Başkanım bunu biliyor. Bana geri dönme şansı vermesini istedim. İyi işler yaparken gitmem kolay olurdu ama şimdi gitmek istemiyorum. Hala yapmam gereken bir işim olduğunu hissettim ve bunu yapmak istiyorum." diye konuştu.

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