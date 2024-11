İngiliz Teknik Direktör Frank Lampard'ın yeni takımı belli oldu.

Championship ekiplerinden Coventry City, resmi sosyal medya hesabından yeni teknik direktörünü Frank Lampard olarak duyurdu.

46 yaşındaki isim son olarak 2023 yılında Chelsea'yi çalıştırmıştı.

A new chapter in Coventry. Welcome, Frank. 🩵 pic.twitter.com/YIhy3cRjb9