Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Kırıkkale FK ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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