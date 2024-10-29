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İnegöl Kafkas GK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında İnegöl Kafkas GK ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İnegöl Kafkas GK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 13:50
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İnegöl Kafkas GK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

İnegöl Kafkas GK - Hatayspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında İnegöl Kafkas GK ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İnegöl Kafkas GK - Hatayspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İnegöl Kafkas GK - Hatayspor ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İnegöl Kafkas GK - Hatayspor maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İNEGÖL KAFKAS GK - HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE

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ASpor CANLI YAYIN

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