Juventus'tan Arda Güler paylaşımı! 'Artık ailemizin bir parçası'

Juventus resmi sosyal medya hesabı hacklendi. Son paylaşım ise olay oldu. Yapılan paylaşımda milli futbolcumuz Arda Güler, Juventus'a transfer olmuş gibi gösterildi.

'BİRLİKTE TARİH YAZMAYA HAZIR MISIN?'

İşte paylaşımda yazanlar: 'Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısın?'

JUVENTUS'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Juventus'un 10 milyon takipçili asıl 'X' hesabından hem İngilizce hem İtalyanca olarak yapılan paylaşımda, "Juventus İngilizce hesabımızın güvenliği ihlal edildi. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Konu üzerinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Our Juventus English account has been compromised. Please ignore the false information being published on this…