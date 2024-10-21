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Haberler Futbol

Juventus'tan Arda Güler paylaşımı! 'Artık ailemizin bir parçası'

Juventus resmi hesabından ilginç bir Arda Güler paylaşımı geldi. Paylaşımda, "Juventus'a hoş geldin Arda Güler! O artık ailemizin bir parçası" ifadeleri yer aldı. Olay kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Juventus'un hesabının hacklendiği öğrenildi. İşte o paylaşım ve ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 16:13 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 16:28
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Juventus'tan Arda Güler paylaşımı! 'Artık ailemizin bir parçası'

Juventus resmi sosyal medya hesabı hacklendi. Son paylaşım ise olay oldu. Yapılan paylaşımda milli futbolcumuz Arda Güler, Juventus'a transfer olmuş gibi gösterildi.

'BİRLİKTE TARİH YAZMAYA HAZIR MISIN?'

İşte paylaşımda yazanlar: 'Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısın?'

JUVENTUS'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Juventus'un 10 milyon takipçili asıl 'X' hesabından hem İngilizce hem İtalyanca olarak yapılan paylaşımda, "Juventus İngilizce hesabımızın güvenliği ihlal edildi. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Konu üzerinde çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

HACKERLAR PAYLAŞIMLARA DEVAM ETTİ

Ayrıca bu paylaşımların ardından başka paylaşımlar da geldi.

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