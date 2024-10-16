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Haberler Futbol

Resmi açıklama geldi! Thomas Tuchel İngiltere'nin yeni teknik direktörü

Son dakika spor haberleri: İngiltere Futbol Federasyonu, Thomas Tuchel'in 2025 yılından sonra yeni teknik direktör olacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 11:45
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Resmi açıklama geldi! Thomas Tuchel İngiltere'nin yeni teknik direktörü

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini duyurdu.

Alman teknik adam, 2025 yılından itibaren göreve başlayacak.

Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın tarihindeki ilk Alman teknik direktör oldu.

İŞTE TUCHEL'İN SÖZLERİ:

İngiltere Milli Takımı'na liderlik etme onuru bana verildiği için çok gururluyum. Bu ülkedeki oyuna uzun zamandır kişisel bir bağ hissediyorum ve bana şimdiden inanılmaz anlar yaşattı. İngiltere'yi temsil etme şansına sahip olmak büyük bir ayrıcalık. Bu özel ve yetenekli oyuncu grubuyla çalışma fırsatı heyecan verici olacak.

TUCHEL'İN KARİYERİ:

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'i çalıştıran Thomas Tuchel, kariyerinde daha önce; Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi önemli ekiplerde görev yapmıştı.

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