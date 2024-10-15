Uruguay - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Güney Amerika Elemeleri

Uruguay - Ekvador maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Uruguay ile Ekvador 10. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Uruguay - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

URUGUAY - EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Uruguay - Ekvador maçı 16 Ekim Çarşamba günü saat 02.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.