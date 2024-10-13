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Haberler Futbol

Bosna Hersek - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Bosna Hersek ile Macaristan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bosna Hersek - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 12:30
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Bosna Hersek - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Bosna Hersek - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bosna Hersek ile Macaristan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bosna Hersek - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOSNA HERSEK - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bosna Hersek - Macaristan maçı 14 Ekim Pazartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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