UEFA'dan çifte standart! Merih Demiral'ın bozkurt sevincine 2 maç ceza verilmişti

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Merih Demiral, Avusturya karşısında attığı gole "bozkurt" işareti yaparak sevinmiş ancak bu durum UEFA disiplin kurulunca "futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davranış" olarak yorumlanmıştı. Bunun üzerine milli futbolcumuz Merih Demiral'a iki maç men cezası verilirken Atletico Madridli taraftarların Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı deplasman tribünlerinde Nazi sembolleri taşımasına 30 bin euro cezayla çifte standardını ortaya koydu.

2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız Avusturya'yı 2-1 mağlup ederken maçta 2 golümüzü de atan Merih Demiral'ın bozkurt işaretli gol sevinci bir anda Avrupa kamuoyunun gündemine oturmuştu. Türk taraftarlar yıldız futbolcunun Bozkurt işaretiyle gol sevincini büyük bir gururla ardı ardına paylaşırken maçın ardından yapılan basın toplantısında Merih Demiral'a Alman gazeteciler tarafından gol sevincinin anlamıyla ilgili sorular soruldu.

Milli futbolcu yöneltilen sorulara, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissettim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor."

"Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Türkiye'de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim." sözleriyle yanıt verdi.

Hemen ardından UEFA'dan yapılan açıklamada, spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a iki maçtan men cezası verildiği belirtilmişti.

Tüm bu yaşananlar ülkemizde büyük tepki alırken Atletico Madridli taraftarlarının Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında ise deplasman tribünlerinde Nazi sembolleri taşıması ve bunları göstermesine verilen verilen ceza şaşırtmadı.

Aynı UEFA, geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid-Benfica mücadelesinde İspanyol ekibi taraftarlarının Nazi sembolü taşımasına 30 bin euro para cezasını yeterli gördü. Ayrıca, 1 deplasman maçında da tribünlerde yer almama cezası eklendi.

LAZIO TRİBÜNLERİNİ 1 YILLIĞINA KAPATMIŞLARDI

Lazio Kulübü de taraftarlarının Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ırkçı tezahüratlar yapması nedeniyle 45 bin euro ve iki tribününe 1 yıllığına kapatma cezası verdi. Ayrıca, 1 deplasman maçında da tribünlerde yer almama cezası eklendi.

UEFA'nın aldığı bu skandal kararlar, futbol camiasında çifte standart uygulandığı gerekçesiyle tepkilere neden oluyor.