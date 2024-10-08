Şölen başlıyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu bugün oynanacak üç maçla başlayacak. 13.00'te Kilis Belediyespor- Balıkesirspor, 15.00'te Zonguldakspor- Kırıkkale ve 19.00'da Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor karşılaşmaları var. Üç mücadele de A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. 64 takımın katıldığı kupanın bu etabı, yarın ve perşembe günü oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu ise 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak.
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