Juventus 1 - 1 Cagliari (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 7.haftasında Juventus sahasında Cagliari'yle 1-1 berabere kaldı.
Juventus'un golünü 15. dakikada Dusan Vlahovic (P) kaydederken, Cagliari'nin golünü ise 88. dakikada Razvan Marin (P) kaydetti.
Juventus'ta Francisco Conseiçao, maçın 89. dakikasında 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız maçın 77. dakikasında oyuna dahil oldu, gol veya asist yapamadı.
Bu karşılaşmayla birlikte Juventus 13 puana, Cagliari ise 6 puana yükseldi.
Serie A'nın 8. haftasında Juventus evinde Lazio'yu; Cagliari ise Torino'yu konuk edecek.