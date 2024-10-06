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Haberler Futbol

Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! "Beni şaşırtıyor"

Fatih Terim, İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak olan Fiorentina-Milan maçı öncesi La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Fatih Terim maç haricinde İtalya'da oynayan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın da performanslarını değerlendirdi. İşte Terim'in açıklamaları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 14:57 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 15:01
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MEHMET MERT ERENLER
Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! "Beni şaşırtıyor"

İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak olan Fiorentina-Milan maçı öncesi, geçmişte her iki takımı da çalıştırmış olan Fatih Terim, La Gazetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! "Beni şaşırtıyor"

FIORENTINA'YLA MILAN'A; MILAN'LA FIORENTINA'YA HİÇ KAYBETMEDİM

"Evet, bu benim maçım; Fiorentina ile Milan, Serie A'daki iki kalbim. Fiorentina teknik direktörü olarak Milan'ı iki kez yendiğimi biliyor musunuz? Ve sonra Milan teknik direktörü olarak Fiorentina'yı sadece bir kez karşılaştığımda yendim. Evet, bu tam anlamıyla benim maçım. Hangi takımın teknik direktörü olursam olayım, asla kaybetmedim."

Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! "Beni şaşırtıyor"

LÜTFEN BANA FATİH TERİM DEYİN

Terim, kendisinde 'İmparator' lakabı sorulduğunda şu cevabı verdi: "Bu lakap her zaman hoşuma gitti çünkü taraftarlar bana verdi. Ama lütfen bana Fatih Terim deyin."

Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! "Beni şaşırtıyor"

O EŞSİZ BİR OYUNCU

Fatih Terim, Fiorentina - Milan maçıyla birlikte İtalya'da forma giyen milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ı değerlendirdi: "Hakan Çalhanoğlu'nu ilk kez milli takıma ben davet ettim. Türünün tek örneği olan bir futbolcu, her şeyi nasıl iyi yapabileceğini biliyor"

Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! "Beni şaşırtıyor"

BENİ ŞAŞIRTIYOR

"Kenan Yıldız çok genç ve yetenekli bir futbolcu. Açlığıyla beni şaşırtıyor. Juventus'ta solda oynuyor ve yetenekli bir futbolcuya göre çok çalışıyor. Yeteneği ve çalışma azmiyle daha da yükselecektir"

Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! "Beni şaşırtıyor"

SERİE A ŞAMPİYONLUK ADAYLARI

Fatih Terim, mevcut Serie A sezonuyla ilgili olarak şampiyonluk adayları sorulduğunda şöyle sıralıyor: "Inter, Juventus, Avrupa'da taahhütleri olmayan ve şu anda lider olan Napoli ve tabii ki Milan."

Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! "Beni şaşırtıyor"

FONSECA'YI ÇOK SEVİYORUM

"Onu hem teknik direktör hem de insan olarak çok seviyorum. Her zaman modern, hücumcu bir futbol oynamak istediğini görebiliyorsunuz, bu da izlenmesi keyifli bir şey. Ayrıca tavırları ve sözleriyle nazik."

Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! "Beni şaşırtıyor"

NEYSEKİ INTER'İ YENDİ

"Zaman geçiyor ama futbolun mantığı hep aynı. Sabır yoktur, iyi bir teknik direktörün çalışmasına nadiren izin verirsiniz. Ama neyseki Fonseca Inter'i yendi, tıpkı benim yaptığım gibi."

Fatih Terim'den İtalyan basınına flaş açıklamalar! "Beni şaşırtıyor"

FIORENTINA'NIN İYİ FUTBOL OYNADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

"Floransa'yı ve tutkusunu biliyorum. Taraftalar geçmişte birçok başarı gördü. Şu andaki yöneticilerin gerçekten iyi olduğunu garanti edebilirim. Onlarla konuşma ve planlarını dinleme şansım oldu. Fiorentina, son iki yılda üç finalde oynadı ve taraftarlar, Viola Park gibi harika bir tesisin açılışını gördü. Bu yavaş bir başlangıç mı, normal. Teknik direktör ve bu kadar çok oyuncu değiştirdiğinizde zamana ihtiyaç duyarsınız. Fiorentina'nın genel olarak iyi futbol oynadığını düşünüyorum."

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