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Haberler Futbol

Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta Benfica farklı kazandı!

Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı karşılaşmada Gil Vicente'yi 5-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 00:39
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Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta Benfica farklı kazandı!

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta Gil Vicente'yi 5-1 yendi.

Ligin 7. haftasında Benfica, Luz Stadı'nda ağırladığı Gil Vicente'yi 17. dakikada Nicolas Otamendi, 25. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada Zeki Amdouni, 90. dakikada Florentino Luis ve 90+4. dakikada Benjamin Rollheiser'in golleriyle 5-1 mağlup etti. Konuk takımın golü, 8. dakikada Felix Correia'dan geldi.

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Benfica formasıyla ilk 11'de başladıkları mücadelede 68 dakika görev yaptı.

Benfica'da bu sezon 4. maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, gol sayısını 3'e yükseltti.

Sporting'in 21 puanla zirvede yer aldığı ligde puanını 16 yapan Benfica, maç fazlasıyla Porto'yu geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. Gil Vicente ise 7 puanda kaldı.

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