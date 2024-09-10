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Çekya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Çekya ile Ukrayna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çekya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 10:44 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 10:11
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Çekya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çekya - Ukrayna karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Çekya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Ukrayna maçı 10 Eylül Salı günü 21:45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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