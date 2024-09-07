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Tarihi galibiyet

Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup ilk maçında Lihtenştayn’ı 1-0 yenen San Marino, 20 yıl sonra ilk maçını kazandı. San Marino’nun bu galibiyeti dünya çapında ses getirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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Tarihi galibiyet

San Marino, UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup ilk macında evinde mucadele ettiği Lihtenştayn'ı 1-0 mağlup etti. San Marino, 20 yıl sonra kazanırken aynı zaman ilk kez bir resmi musabakandan galip ayrıldı. UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup ilk macında San Marino sahasında Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mucadelenin 53. dakikasında 19 yaşındaki Nicko Sensoli attığı golle ev sahibi ekibini 1-0 one gecirdi. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca San Marino mucadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Tarihi bir sonuc elde eden San Marino, 20 yıl sonra bir musabakadan galip ayrılırken aynı zamanda ilk resmi mac galibiyetini elde etti. San Marino, 28 Nisan 2004 tarihinde oynanan hazırlık karşılaşmasında yine Lihtenştayn'ı 1-0 yenmişti.

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