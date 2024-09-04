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6.4 milyar dolar

Avrupa’nın birçok liginde transfer döneminin kapanmasının ardından FIFA, 2024/25 sezonun ilk transfer raporunu yayınladı ve kulüplerin 6.4 milyar dolar harcama yaptığını duyurdu

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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6.4 milyar dolar

Avrupa'da birçok ligde transfer dönemi kapadı. FIFA da 2024-2025 sezonunun ilk transfer dönemi raporunu yayınladı. FIFA'nın yayınladığı raporda yaz transfer döneminde kulüplerin toplam 6.4 milyar dolar harcama yaptığı, bunun en yüksek ikinci tutar olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl kulüpler 7.43 milyar dolar harcama yapmış ve rekor kırmıştı. Geçtiğimiz yıla göre harcamalarda yüzde 13.6'lık bir düşüşün yaşandığı aktarılırken transfer sayısında rekor kırıldı.

11 BİN FUTBOLCU TRANSFERİ

Yaz transfer döneminde bir önceki sezonun aynı dönemine yüzde 4.8'lik artışla 11 bin futbolcu transferi yapıldığı kaydedildi. Raporda, kadın futbolundaki transfer harcamalarını ve transfer sayısının da arttığı, toplamda 6.8 milyon dolarla rekor kırıldığı belirtildi. Transfer sayısının bir önceki yıla göre yüzde 31.8'lik artışla bin 125'e ulaştığı aktarıldı. Kapanmayan liglerle birlikte bu tutarın biraz daha artması bekleniyor. Aynı zamanda transfer sayısı da değişebilir.

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