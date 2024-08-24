Eski Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor teknik direktörü Christoph Daum vefat etti.

70 yaşındaki Daum, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ""Hocam Christoph Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu." ifadelerini kullanarak Alman çalıştırıcının vefatını açıkladı.