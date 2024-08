TRANSFER HABERLERİ | İlkay Gündoğan yeniden Manchester City'de!

Geleceği futbolseverler tarafından merak konusu olan İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcu yeniden eski takımı Manchester City'e transfer oldu.

33 yaşındaki futbolcu, Barcelona'dan bedelsiz olarak ayrıldı ve Manchester City ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Manchester City, transferi resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Açıklamada, "Hepimizin beklediği an; yeniden hoş geldin İlkay" İfadeleri kullanıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

What you've all been waiting for... Welcome back to City, @IlkayGuendogan 🩵 pic.twitter.com/8VutEkQNRU