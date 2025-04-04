Spor yazarları Beşiktaş-Göztepe maçını değerlendirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Maçta hat-trick kaydeden Romulo, takımına yarı final biletini getirdi. Fotomaç Gazetesi yazarları ise Beşiktaş-Göztepe maçını yorumladı... | Son dakika Beşiktaş haberleri
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Diyeceksiniz ki, eksik kalmak bir takımı bu kadar bozar mı! O da ayrı konu… Gaziantep seni on kişiyle yendi, Konyaspor dokuz kişiyle. Yani sen de eksik oynamayı bileceksin. Derbi zaferinin sarhoşluğu sürüyor demek ki... Misal, ceza sahası üzerinde faul verilmiş, kaleye 18 metre… 9.15'te baraj var...
Yani ancak bir oyuncu barajdaki yerini terk ederse gol olur, o işi de Chamberlain halletti sağ olsun... Rashica diye bir kanat oyuncusu var Beşiktaş'ın. Birebir de geçemeyeceği oyuncu yok ama gel gör ki, önünde tek rakip varken dahi gidip kör gözün parmağına o rakibe çarptırıyor topu... Duvara orta yapıyor yani... Sıfıra inmek yok, içeri kat etmek yok.
Yeni sezon da lütfen yok olsun bu eleman! Sonuç olarak Beşiktaş sezonu kupasız tamamladı ve umutlar gelecek bahara kaldı. Yaz transfer döneminde safra atmak ve sahayı da, kulübeyi de kaliteli oyuncularla doldurmak şart.
MUSTAFA ÇULCU - DÜDÜĞÜ ERKEN ÇALDI!
Beşiktaş önde baskı, ayağa pas ve iştahlı başladı. Muçi ile Göztepe'nin sağ kanadını nakış gibi işledi ve golü de Muçi ile bu kanattan buldu. Rafa Silva, serbest gezen oyun aklı ile Beşiktaş'ı oynatan ve yöneten lider oyuncu. Göztepe kalabalık savunması ile oyunu geride kabul etti. Atletik hücumcuları Juan ve Romulo ile kontratakla gol aradı.
Tayyip'in ihracı sonucu 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı Göztepe, rahat oyununu sahaya yansıttı. Beşiktaş tempoyu düşürmeden devam etti. Lakin Masuaku'nun yüksek topta acemice bireysel hatasından gelen penaltı ve akabinde Romulo'nun hattrick golü Beşiktaş'ın kupau mutlarını tüketti.
Göztepe'nin şu ana kadar deplasmanda iki galibiyeti var ikisi de Beşiktaş'a karşı. Yarı finale yükselen Göztepe'yi kutlarım. Atilla Karaoğlan, oyunun başında futbolun doğasında olan basit temaslara izin verince oyuna tempo kattı.
Beşiktaş ceza alanı yayı üzerinde Juan'ı çekerek indirince 'bariz gol şansını' engellediği için Tayyip'e doğru bir kararla direkt kırmızı kart gösterdi. İlk yarı uzatma dakikalarında Beşiktaş penaltı bekledi. Dennis çalımlarla ilerleyen Gedson'u Göztepe ceza alanı ön çizgisine çok yakın mesafede çekerek faulle durdurdu. Aşağıdan ilk çekmeye faul verdiği için ceza alanı dışında frikik ve sarı kart gösterdi.
Dennis sol kol-el ile üstten de ceza alanı içinde çekmeye devam etti. Eylemin başlayış ve bitişine baktığımızda pozisyon penaltı olmalıydı. Bu seviye bir FIFA hakemi bu pozisyonu doğru analizle çözüp en doğru kararla penaltıyı vermeliydi. Ama erken kararla düdük öttürünce penaltı dışarıda frikik oldu. VAR ile iletişim kurdu hakem "ilk çekmeye faul çaldım" dedi ise VAR devre dışı kaldı.
Devamına çalmış olsaydı VAR pozisyonun ceza alanı içinde olduğunu belirtirdi. Çekmelerde şiddet ve etki hakemin sahada ki yorumu geçerlidir. Kornerden gelen yüksek topta Masuaku'nun sağ kolu yukarıda ve açık net penaltıydı. VAR'a bırakmadan penaltıyı hakemin sahada vermesi artısıydı.
Son dakika Göztepe'nin attığı gol öncesi atak başlangıç fazında Göztepeli oyuncu topu el ile oynayınca VAR müdahalesi ve gol iptali doğruydu. Karaoğlan'ı hafta sonu ligde, akşam da kupa da başarılı yönetimleri dolayısıyla kutlarım.
SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMADI
Son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, muhteşem taraftarının desteğiyle Göztepe karşısına büyük bir özgüvenle çıktı. İlk 20 dakikada, siyah-beyazlılar rakibini adeta sahasına hapsetti. Sezonun flaş takımlarından Göztepe ise savunma arkasına atılacak uzun toplarla pozisyon bulmayı amaçlıyordu.
Maçın başında Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Milot Rashica oyuna ağırlığını koyarken, Masuaku'nun yükselen formuna bir kez daha şapka çıkarmak gerekiyordu. Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş'ın baskısı sonuç verdi ve Muçi, gol perdesini açtı. Bu golde Rafa Silva'nın asisti ders niteliğindeydi; adeta futbol okullarında izletilecek kalitedeydi. Ancak her şeyin yolunda gittiği anlarda gelen kırmızı kart, Dolmabahçe'de soğuk duş etkisi yarattı.
Kırmızı kartın ardından Beşiktaş savunmasının yaptığı inanılmaz hatalar zinciri, Göztepe'ye geri dönüş için davetiye çıkardı. Tribünleri dolduran taraftarlar, sahada yaşananları adeta şaşkınlıkla izledi. Bu arada hakeme de şunu söylemek isterim: Tayyip Talha'nın pozisyonunda kırmızı kart kararı doğru, ancak Gedson'un pozisyonu ceza sahası içinde ve net bir şekilde penaltıydı.
Beşiktaş'ın aldığı yenilgide en büyük sorumluluk teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e ait. Galatasaray derbisine forvetsiz çıkmasını tartışabiliriz ama Göztepe karşısında benzer bir dizilişi anlamak mümkün değil. Özellikle son 30 dakikada bu sezon çok az forma şansı bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun oyuna alınması, genç oyuncuyu adeta aslanların önüne atmak oldu.
Beşiktaş'ın 10 kişi kalması anlaşılır bir durum olabilir ancak bu süreçte takımın tamamen geriye çekilip oyunu kendi sahasında kabul etmesi asla kabul edilemez. Bu sezon Beşiktaş adına geriye sadece ligde üçüncülük mücadelesi kaldı. Derbilerde alınan galibiyetler kimseyi yanıltmasın; bu takım için köklü bir değişim şart! Göztepe, düşük bütçeli ama akıllıca yapılan bir yönetimle kupa yarı finaline çıkmayı başardı.
Özellikle bonservissiz transfer edilen Romulo'nun performansı inanılmazdı. Beşiktaş'ın defans hattında yaşadığı sorunları düşündüğümüzde Dortmund altyapısından yetişen Koray Günter'in neden transfer edilmediğini sorgulamak gerekiyor. 10 milyon Euro'luk takım, 60 milyon Euro'luk Beşiktaş'ı yeniyor. Taraftarlar ise Ersin Destanoğlu'nu yuhalıyor. Ama asıl sorun sadece Ersin değil! Sevgili Beşiktaşlılar, gerçekleri görün ve sorunu doğru yerde arayın.
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