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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 19 Temmuz Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 08:11
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Temmuz Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Avrupa U19 Şampiyonası - Grup B

17:30 Danimarka U19 - Fransa U19 (TRT 1)

21:00 Türkiye U19 - İspanya U19 (TRT 1)

Hazırlık

11:30 Nice - Leganes

15:00 Omonia - AEK

16:00 Ajax - Olympiakos

17:30 Danimarka - Fransa

19:00 Greuther Fürth - St.Pauli

21:00 Fiorentina - Reggiana

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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