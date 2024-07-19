BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Temmuz Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Avrupa U19 Şampiyonası - Grup B 17:30 Danimarka U19 - Fransa U19 (TRT 1) 21:00 Türkiye U19 - İspanya U19 (TRT 1)

Hazırlık 11:30 Nice - Leganes 15:00 Omonia - AEK 16:00 Ajax - Olympiakos 17:30 Danimarka - Fransa 19:00 Greuther Fürth - St.Pauli 21:00 Fiorentina - Reggiana

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