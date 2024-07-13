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OĞUZ AYDIN KİMDİR? | Transfer döneminin gözde ismi Oğuz Aydın kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Yaşamı ve kariyeri...

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda sergilediği performans ile ülkemizde ve Avrupa'da talipleri oldukça fazla olan Oğuz Aydın'ın yaşamı ve kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Yaşamı ve kariyeri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 16:50
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OĞUZ AYDIN KİMDİR? | Transfer döneminin gözde ismi Oğuz Aydın kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Yaşamı ve kariyeri...

Alanyaspor formasıyla 2023-2024 sezonunda 21 gol katkısı üreten Oğuz Aydın, transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. Futbolseverler, çıkan transfer haberleri ile birlikte genç oyuncunun yaşamını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? Yaşamı ve kariyeri...

OĞUZ AYDIN KİMDİR?

Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000'de Lahey'de doğmuştur. Genç isim 2016 yılında İzmir'in Bucaspor ekibinin altyapısında futbola başlamıştır. 2018'de A takıma yükselen Aydın, ilk profesyonel maçını 27 Ocak 2018'de Eyüpspor'a karşı oynamıştır. 1 Temmuz 2021'de, 238.000 € karşılığında Alanyaspor'a transfer olmuştur. İlk sezonunda, tüm kulvarlarda 26 maça çıktı, 8 gol, 1 asist yaptı. Özellikle Fatih Tekke ile yükselişe geçen Oğuz Aydın 2023-2024 sezonunu 13 gol 8 asist ile tamamlamış ve A Milli Takım geniş kadrosuna davet edilmiştir. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Ajax gibi dev ekipler Oğuz Aydın için transfer girişimlerinde bulunmuştur.

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