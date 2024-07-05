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İspanya - Almanya maçı canlı şifresiz izle | İspanya - Almanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İspanya ile Almanya çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Stuttgart Stadyumu'nda oynanacak maçta Anthony Taylor düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 08:56
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İspanya - Almanya maçı canlı şifresiz izle | İspanya - Almanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya - Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Almanya maçı 5 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İSPANYA ALMANYA maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İSPANYA ALMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İspanya: Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Ruiz; Yamal, Morata, Williams

Almanya: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Kroos, Andrich; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz

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