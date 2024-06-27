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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Haziran bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 27 Haziran Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:52 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:53
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Haziran Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Kulüpler

11:00 OFK Pirin - CSMS Iaşi

14:00 Kopenhag - Silkeborg IF

15:00 Tychy 71 - Rekord Bielsko-Biala

18:00 Cherno More Varna - Botev Vratsa

18:30 Ferencvaros - Sepsi

19:00 Zwenkau - Lokomotive Leipzig

20:00 ASC 09 Dortmund - Wiedenbrück

20:00 Buchbach - Neufraunhofen

20:00 Karbach - Idar-Oberstein

20:00 Oudenaarde - Union Saint-Gilloise

20:00 Schwabach - Greuther Fürth II

21:00 Cliftonville - The New Saints

21:00 FC 1906 Erlensee - 1960 Hanau

21:30 East Stirlingshire - Ayr United

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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