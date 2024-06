BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Haziran Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Kulüpler 11:00 OFK Pirin - CSMS Iaşi 14:00 Kopenhag - Silkeborg IF 15:00 Tychy 71 - Rekord Bielsko-Biala 18:00 Cherno More Varna - Botev Vratsa 18:30 Ferencvaros - Sepsi 19:00 Zwenkau - Lokomotive Leipzig 20:00 ASC 09 Dortmund - Wiedenbrück 20:00 Buchbach - Neufraunhofen 20:00 Karbach - Idar-Oberstein 20:00 Oudenaarde - Union Saint-Gilloise 20:00 Schwabach - Greuther Fürth II 21:00 Cliftonville - The New Saints 21:00 FC 1906 Erlensee - 1960 Hanau 21:30 East Stirlingshire - Ayr United

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...