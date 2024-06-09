Avrupa şampiyonuyuz!

Ampute Futbol Milli Takımımız, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde dün İspanya ile karşılaştı. Evian'daki maça etkili başlayan ay-yıldızlılar, ilk düdükten itibaren İspanya kalesine yüklendi. İspanyollar, ilk 14 dakika dirense de 15'inci dakikada sahaya kaptan Rahmi çıktı. Ceza sahasında topla buluşan Rahmi, kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu ve A Milli Takımımız, maçta 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

ÖMER'DEN MÜTHİŞ GOL

İkinci yarıda ise daha istekli bir milli takım vardı. İlk düdükle birlikte baskısını artıran Ay-Yıldızlılar, Ömer Güleryüz'ün 28'deki muhteşem golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu golden beş dakika sonra ise kazanılan penaltıda Fatih Şentürk topun başına geçti. Fatih vuruşunda topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek maçın skorunu ilan etti. Milliler, 2017 ve 2021'den sonra üst üste üçüncü kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı. Ay-yıldızlılar ülkemize büyük gurur yaşattılar.

BÜYÜK GURUR YAŞATTILAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, dün Ampute Milli Takımımızı final maçında destekledi. Milli takımı Fransa'da yalnız bırakmayan Günay, şampiyonluk sonrasında ise şunları söyledi: "Türkiye Futbol Fedesasyonu engelli sporuna destek olmak zorunda. Elimizden gelen her türlü yardımı başkanımız Mehmet Büyükekşi önderliğine yapmaya çalışıyoruz. 16 ülke yarıştı ve milli takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattılar. Bu bizim için onur. Ümit ediyorum ki Avrupa Futbol Şampiyonası'na da teşvik edici bir unsur olur. Herkesi tebrik ediyorum ve kutluyorum."

ÇOK İSTEDİK BAŞARDIK

Turnuvada 16 kez gol sevinci yaşayan Ömer Güleryüz, şampiyonluğun ardından duygularını şu sözlerle ifade etti: "Mükemmel bir maç. Üçüncü kez şampiyon oluyoruz. Mükemmel taraftar. Çok istedik. Çok çalıştık. Başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buralara gelmemize katkı sağlayan bizi destekleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz."

DÜNYANIN EN İYİ TAKIMIYIZ

A Milli Takım'ın kaptanı Rahmi Özcan, şampiyonluk sonrasında şunları söyledi: "Turnuvanın başında da söyledim. Mükemmel başladık, mükemmel bitirdik. Hem dünyanın hem Avrupa'nın en iyi takımıyız. Tüm ülkemize armağan olsun. Buraya gelen taraftarımıza sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız."

HAVALİMANINA BEKLİYORUZ

Ay-yıldızlıların final maçındaki üçüncü golünü atan Fatih Güleryüz, turnuvanın başından itibaren şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi ve ekledi: "Dün konuştum. Bir kupa daha istiyoruz demiştim. O kupayı da aldık. Ufak bir sakatlığım olmuştu. Onu atlattım. Ülkemize selam olsun. Milletimizi havalimanına bekliyoruz. Onlarla bu mutluluğu yaşamak istiyoruz."