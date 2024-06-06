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Mehmet Topal Petrolul Ploiești ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Eski futbolcu Mehmet Topal, teknik direktör olarak Rumen ekibi Petrolul Ploiești ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika spor haberleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 14:44
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Mehmet Topal Petrolul Ploiești ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Eski futbolcu Mehmet Topal, teknik direktör olarak ilk imzasını attı. Rumen ekibi Petrolul Ploiești, Mehmet Topal ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

EKİBİ BELLİ OLDU

Öte yandan Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'de beraber çalışacağı yardımcılarını da seçerek ekibini oluşturdu. Topal'ın ekibinde 4 Türk ve 2 de Rumen antrenör yer alacak. 6 kişilik ekip, cuma günü Romanya'da olacak.

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Romanya ekibi ayrıca Türkiye'ye 2 tane sezon öncesi kamp programı planlıyor. Mehmet Topal'ın transfer listesinde Türkiye liginde forma giyen oyuncular da yer alıyor.

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