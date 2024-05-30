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Uruguaylı yıldız Edinson Cavani'den milli takım kararı!

37 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani, milli takımı bıraktığını açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 23:41
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Uruguaylı yıldız Edinson Cavani'den milli takım kararı!

Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Kariyerini Arjantin ekibi Boca Juniors'ta sürdüren 37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli takımı bıraktığını belirterek kendisine bugüne kadar destek veren herkese teşekkür etti.

Uruguay Milli Takımı'nın formasıyla 136 maçta 58 gol atan Cavani, Luis Suarez'in (68) ardından ülkesinde tüm zamanların en golcü ikinci ismiydi.

Cavani, milli takımla 2011 yılında Amerika Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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