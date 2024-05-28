Yükseliş devri

TFF, sahibinden.com ile erkek ve kadın A milli takımlarının sponsoru olarak 3 yıllık imza attı. Riva'daki törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım Teknik Direktörü Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, milli futbolcular Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Büşra Kuru, Gülbin Hız, Sejde Aylin Abrahammson, sahibinden. com CEO'su Burak Ertaş ve yetkililer katıldı.

HEDEF 2032'DE KUPA

Montella ve Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımların başarılarıyla gurur duyduklarını vurgulayan Büyükekşi, "Montella'yı getirdikten sonra FIFA'da yükselişe geçen milli takımımızın EURO 2024'te de bu yükselişinin devam edeceğine inancımız tamdır. 2032'de İtalya ile ev sahipliği yapacağımız EURO 2032'de Avrupa şampiyonu olacak milli takımımızın temellerini attık" diye umut dağıttı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDERİM

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Öncelikle 2023-2024 futbol sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik ederim. Liglerinde şampiyon olan tüm kulüplerimizi tebrik ederim. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir'e başarılar dilerim.