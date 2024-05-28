Haberler Futbol Yükseliş devri

Yükseliş devri

sahibinden.com’la sponsorlukta konuşan Büyükekşi, “Montella’yla FIFA’da yükselişteki milli takımımızın EURO 2024’te de yükselişi devam edecek” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yükseliş devri

TFF, sahibinden.com ile erkek ve kadın A milli takımlarının sponsoru olarak 3 yıllık imza attı. Riva'daki törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takım Teknik Direktörü Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, milli futbolcular Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Büşra Kuru, Gülbin Hız, Sejde Aylin Abrahammson, sahibinden. com CEO'su Burak Ertaş ve yetkililer katıldı.

HEDEF 2032'DE KUPA

Montella ve Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımların başarılarıyla gurur duyduklarını vurgulayan Büyükekşi, "Montella'yı getirdikten sonra FIFA'da yükselişe geçen milli takımımızın EURO 2024'te de bu yükselişinin devam edeceğine inancımız tamdır. 2032'de İtalya ile ev sahipliği yapacağımız EURO 2032'de Avrupa şampiyonu olacak milli takımımızın temellerini attık" diye umut dağıttı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDERİM

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Öncelikle 2023-2024 futbol sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı tebrik ederim. Liglerinde şampiyon olan tüm kulüplerimizi tebrik ederim. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir'e başarılar dilerim.

Kartal kalırsa 6 yıldız yolcu! İşte o isimler
G.Saray Buruk ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları
DİĞER
Son dakika haberleri: İşte temsilcilerimizin Avrupa yolu! Eğer o turları geçerlerse...
Başkan Erdoğan'ın sözleri terör devleti İsrail'i kudurttu! Soykırımcı Katz'dan alçak iftira! Dışişleri'nden sert tepki: Yargılanacaksınız
F.Bahçeliler isyan bayrağını çekti! İşte son 6 yılın bilançosu
G.Saray rekorları altüst etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Mayıs bugün kimin maçı var?
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! 00:26
G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! G.Saray'a şampiyonluk hediyesi! 00:25
Krallar Aslan'dan! Krallar Aslan'dan! 00:22
G.Saray'da çifte kupa coşkusu! İşte kutlamalardan en özel kareler G.Saray'da çifte kupa coşkusu! İşte kutlamalardan en özel kareler 00:22
Icardi'den F.Bahçe'yi kızdıracak tezahürat! Icardi'den F.Bahçe'yi kızdıracak tezahürat! 00:22
G.Saray şampiyonluk kupalarını kaldırdı! G.Saray şampiyonluk kupalarını kaldırdı! 00:22
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık! Yıldız isim böyle veda etti F.Bahçe'de ayrılık! Yıldız isim böyle veda etti 00:22
Mauro Icardi'den Edin Dzeko'ya gönderme! Mauro Icardi'den Edin Dzeko'ya gönderme! 00:22
Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik mesajı! Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik mesajı! 00:22
Kerem Aktürkoğlu ve Ziyech'ten Filistin'e destek Kerem Aktürkoğlu ve Ziyech'ten Filistin'e destek 00:22
G.Saray'ın şampiyonluk kutlamalarında drone şov! G.Saray'ın şampiyonluk kutlamalarında drone şov! 00:22
Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi 00:22