Haberler Futbol Al Ittihad 0-2 Al Hilal (MAÇ SONUCU - ÖZET) Jorge Jesus dünya rekoru kırdı

Al Ittihad 0-2 Al Hilal (MAÇ SONUCU - ÖZET) Jorge Jesus dünya rekoru kırdı

Teknik direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Al Ittihad'ı 2-0 mağlup ederek üst üste en çok maç kazanan kulüp olarak rekor kırdı. Al Hilal'e dünya rekorunu ve galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ile 90+5'te Malcom kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 00:23 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 00:28
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Al Ittihad 0-2 Al Hilal (MAÇ SONUCU - ÖZET) Jorge Jesus dünya rekoru kırdı

Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Al İttihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Al Hilal, bu mücadeleyi de 2-0 kazandı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ile 90+5'te Malcom kaydetti.

Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Al Ittihadli futbolcu Hamdallah, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Bu sonuçla birlikte Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal adını yarı finale yazdırmayı başardı. Böylece Al-Hilal üst üste 28. resmi maçını kazandı ve dünya rekorunu kırmayı başardı.

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