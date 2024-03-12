Al Ittihad 0-2 Al Hilal (MAÇ SONUCU - ÖZET) Jorge Jesus dünya rekoru kırdı

Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Al İttihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Al Hilal, bu mücadeleyi de 2-0 kazandı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ile 90+5'te Malcom kaydetti.

Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Al Ittihadli futbolcu Hamdallah, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Bu sonuçla birlikte Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal adını yarı finale yazdırmayı başardı. Böylece Al-Hilal üst üste 28. resmi maçını kazandı ve dünya rekorunu kırmayı başardı.