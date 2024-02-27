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Yattara'nın maçında çıkan olaylarda tutuklama kararı!

Süper Lig'de uzun yıllar Trabzonspor forması giyen ve Sivas Süper Amatör Ligi ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara'nın ilk kez forma giydiği amatör maçta hakemi darbettiği iddia edilen futbolcu tutuklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:33
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Yattara'nın maçında çıkan olaylarda tutuklama kararı!

Hafta sonu Cumhuriyet Üniversitesi Stadı'nda oynanan İmranlıspor-Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü maçının 70. dakikasında rakip oyuncunun sahayı geç terk etmesinden dolayı itirazda bulunan ve kırmızı kart göstereceği sırada hakem Batuhan Bolat'a yumrukla saldırdığı için gözaltına alınan Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü takım kaptanı Emre Uyanık'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Emre Uyanık, çıkarıldığı hakimlikçe "kamu görevlisini kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

İmranlıspor'un 3-0 galibiyetiyle sürerken hakemin tatil ettiği maçta Gineli futbolcu İbrahim Yattara, karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

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