Panathinaikos - Lamia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Yunanistan Süper Ligi

Panathinaikos - Lamia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Lamia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Panathinaikos - Lamia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - LAMIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Lamia maçı 17 Şubat Cumartesi günü saat 21:30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve TV 8.5'ta canlı yayınlanacak.

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