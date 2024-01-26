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Erik ten Hag Altay Bayındır kararını açıkladı

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Altay Bayındır'ın forma giyeceğini tarihi açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 17:57
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Erik ten Hag Altay Bayındır kararını açıkladı

İngiltere F.A. Cup'ta Newport County ile karşılaşacak Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik direktör, Altay Bayındır'ın bu maçta ilk kez forma giyeceğini açıkladı.

Altay Bayındır, Newport County maçıyla birlikte Manchester United formasını giyen ilk Türk futbolcu olacak.

Erik ten Hag açıklamasında, "Evet, kalede Altay olacak. Çok motive ve uzun zamandır bu anı bekliyordu. Ve o şans şimdi geldi. Ondan ne beklediğimiz belli. Forma giymek için bekledi ama o çok deneyimli bir kaleci. Türkiye'nin en büyük takımlarından birinde forma giydi." ifadelerini kullandı.

Ten Hag ayrıca, "Ne yapacağını biliyor ve onu transfer ederken bizi ikna eden şey de buydu. Sabırsızlıkla pazar gününü bekliyoruz." dedi.

İngiltere F.A. Cup'ta Manchester United'ın Newport County'ye konuk olacak maç 28 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.

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