Haberler Futbol Galatasaraylı futbolcudan anlamlı paylaşım: “Kız çocuklarımızın spor ve futbol hayallerine destek olmalıyız”

Galatasaraylı futbolcudan anlamlı paylaşım: “Kız çocuklarımızın spor ve futbol hayallerine destek olmalıyız”

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nın başarılı futbolcusu Fatma Sare Öztürk, 13 Ocak Dünya Hayalleri’ni gerçekleştirme Günü’nde anlamlı bir paylaşıma imza attı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 18:44
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Galatasaraylı futbolcudan anlamlı paylaşım: “Kız çocuklarımızın spor ve futbol hayallerine destek olmalıyız”

Galatasaraylı futbolcudan anlamlı paylaşım: "Kız çocuklarımızın spor ve futbol hayallerine destek olmalıyız"

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Fatma Sare Öztürk, 13 Ocak Dünya Hayalleri'ni gerçekleştirme Günü'nde anlamlı bir paylaşıma imza attı.

Öztürk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda kız çocuklarının spora ve futbola olan ilgisine destek olunması gerektiğini ve hayallerinin gerçekleştirmelerinde toplumun bir rol oynaması gerektiğinin altını çizerek, "Dünya Hayallerini Gerçekleştirme Günü'nde" hissettiklerim tarif edilemez bir duygu karmaşasıyla dolu… Onca zorluklara rağmen hayallerimizin peşinden gitmek, içimizdeki potansiyeli keşfetmek ve bize gökyüzüne uzanan bir yolu hatırlamak için bugünü kutlamak; anlam ve önemini özellikle de bizleri örnek alan kız çocuklarına anlatmak istiyorum. Futbolun, kadın futbolunun yeni yeni geliştiği ve toplumda artık yer edindiğini görmek çok iyi bir gelişme olsa da; bizim için yeterli seviye değil. Biz, Türk kadınları olarak; Türk kadın futbolunu daha iyi noktalara getirmek için maksimum seviyede çalışmaya, gelecek nesillerin hayallerini gerçekleştirmelerine örnek olmaya ve kendimizi de sürekli olarak geliştirmeye devam etmeliyiz. Ülkemizin dört bir köşesinde futbol oynamak isteyen genç kızlarımızın hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak önce ailelerinin, sonra değerli hocalarının, kulüplerinin, biz sporcuların ve tüm vatandaşlarımızın asli bir görevidir. Bugünü anlamlı kılan, kız çocuklarımızın spor ve futbol sevgisini yok ettirmeye çalışmamak ve onlara hayallerinde destek olmaktır. Bugün, kendi hayallerinize olan bağlılığınızı hatırlayın, cesaretinizi toplayın ve kalbinizin derinliklerinden gelen tutkuyu takip edin. Yanınızdaki insanların da size bu konuda destek olması gerektiğini sürekli hatırlatın, vurgulayın. Belki de bu bir başlangıç olabilir, belki de yıllardır beklediğiniz bir dönüm noktası. Ancak ne olursa olsun, bugünü hatırlayın ve hayallerinize bir adım daha yaklaştığınızı bilmek sizi güçlendirsin. Sevgiyle, umutla ve inançla hayallerimizi gerçekleştirelim" ifadelerine yer verdi.

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