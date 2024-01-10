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Transfer dönemi başladı mı? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? | 2023-2024 ARA TRANSFER DÖNEMİ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta müsabakaları oynanırken, futbolseverler ara transfer döneminin açılış tarihini merak ediyor. Takımların eksiklerini kapattığı kritik transfer dönemi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 17:10
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Transfer dönemi başladı mı? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? | 2023-2024 ARA TRANSFER DÖNEMİ

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2023 - 2024 sezonunda 19. hafta sona ererken, ara transfer döneminin başlangıcı da merakla araştırılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Başakşehir gibi dev ekiplerin transfer gündeminde kimlerin yer aldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2023-2024 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

2023-2024 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

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