Ortada kaldı

Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararı futbolun gündemine oturmuştu. Projeye onay çıkmasının ardından FIFA, UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinden kulüpler Avrupa Süper Ligi projesine karşı açıklamalar yaptı. Böylece 19 Nisan 2021'de bu girişimin öncüsü olan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 12 kulübün başlattığı projede hayal kırıklığı yaşadı. Kurucu kulüplerden sadece Barcelona kalırken; dışarıdan ise tek destek Napoli'den geldi. Perez bu girişimle ilgili adeta ortada bırakıldı.

10 KULÜP ARTIK DİĞER TARAFTA

Projenin başlangıcındaki Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid artık Real Madrid ve Barcelona ile hareket etmiyor. FIFA, UEFA ve yerel federasyonların yaptırımlarla tehdit ettiği kulüpler, "A22 Sporlar Yönetimi" adlı şirketin desteklediği Avrupa Süper Ligi projesinde, erkeklerde 64, kadınlarda 32 futbol kulübünün yer aldığı yeni bir lig kurulmasını planlanıyordu. UEFA ve FIFA'nın geri adım atmadığı durumda gerçekleşmesi pek mümkün gözükmüyor.

FUTBOL SATILIK DEĞİL

FIFA Başkanı İnfantino, Avrupa Adalet Divanı kararının futbolda değişikliğe yol açmayacağını savundu. UEFA Başkanı Ceferin ise "Futbol satılık değildir" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.