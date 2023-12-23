Haberler Futbol Ortada kaldı

Ortada kaldı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 12 kulübün başlattığı projede hayal kırıklığı yaşadı. Kuruculardan Barcelona kaldı, tek destek Napoli’den geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ortada kaldı

Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararı futbolun gündemine oturmuştu. Projeye onay çıkmasının ardından FIFA, UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesinden kulüpler Avrupa Süper Ligi projesine karşı açıklamalar yaptı. Böylece 19 Nisan 2021'de bu girişimin öncüsü olan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 12 kulübün başlattığı projede hayal kırıklığı yaşadı. Kurucu kulüplerden sadece Barcelona kalırken; dışarıdan ise tek destek Napoli'den geldi. Perez bu girişimle ilgili adeta ortada bırakıldı.

10 KULÜP ARTIK DİĞER TARAFTA

Projenin başlangıcındaki Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid artık Real Madrid ve Barcelona ile hareket etmiyor. FIFA, UEFA ve yerel federasyonların yaptırımlarla tehdit ettiği kulüpler, "A22 Sporlar Yönetimi" adlı şirketin desteklediği Avrupa Süper Ligi projesinde, erkeklerde 64, kadınlarda 32 futbol kulübünün yer aldığı yeni bir lig kurulmasını planlanıyordu. UEFA ve FIFA'nın geri adım atmadığı durumda gerçekleşmesi pek mümkün gözükmüyor.

FUTBOL SATILIK DEĞİL

FIFA Başkanı İnfantino, Avrupa Adalet Divanı kararının futbolda değişikliğe yol açmayacağını savundu. UEFA Başkanı Ceferin ise "Futbol satılık değildir" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

DİĞER
Cristiano Ronaldo yine yaptı yapacağını! Dünya efsanesi zirveyi bırakmıyor: 2023 yılında imkansızı başardı…
MSB acı haberi duyurdu: 6 asker şehit oldu, 1 asker yaralı
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte bonservisi
Buruk'tan Barış Alper sürprizi! F.Bahçe maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünyanın kralı
Yine Messi ile aynı takımda
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
Süper Lig ekiplerinden başsağlığı mesajı
Fotoğrafçılık Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kesenin ağzını açacaklar! İşte derbi primi Kesenin ağzını açacaklar! İşte derbi primi 07:46
Menajerinden sürpriz transfer mesajı! Menajerinden sürpriz transfer mesajı! 07:16
UEFA’ya 3 yeni isim verilecek UEFA’ya 3 yeni isim verilecek 06:18
F.Bahçe Beko Almanya'da kazandı! F.Bahçe Beko Almanya'da kazandı! 01:33
Efes yine mağlup Efes yine mağlup 01:15
Fenerbahçe seriye taktı Fenerbahçe seriye taktı 01:14
Daha Eski
Dünyanın kralı Dünyanın kralı 01:11
Milan puanı son anda kurtardı! Milan puanı son anda kurtardı! 01:11
Milan puanı son anda kurtardı! Milan puanı son anda kurtardı! 01:10
Yine Messi ile aynı takımda Yine Messi ile aynı takımda 01:09
Zaniolo 90+8'de puanı getirdi! Zaniolo 90+8'de puanı getirdi! 01:05
Zaniolo 90+8'de puanı getirdi! Zaniolo 90+8'de puanı getirdi! 01:05