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U17 Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

Son dakika spor haberleri... U17 Milli Takımımız, 2023/24 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit Tur kura çekiminde, 6. Grup'ta Sırbistan, Gürcistan ve Danimarka ile eşleşti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 17:10
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U17 Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

U17 Milli Takımı'mız, 2023/24 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit Tur kura çekiminde, 6. Grup'ta Sırbistan, Gürcistan ve Danimarka ile eşleşti. Grup maçlarına 2024 yılının mart ayında Gürcistan ev sahipliği yapacak.

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