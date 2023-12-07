U17 Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

U17 Milli Takımı'mız, 2023/24 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit Tur kura çekiminde, 6. Grup'ta Sırbistan, Gürcistan ve Danimarka ile eşleşti. Grup maçlarına 2024 yılının mart ayında Gürcistan ev sahipliği yapacak.

U17 Millî Takımımız, 2023/24 UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit Tur kura çekiminde, 6. Grup'ta Sırbistan, Gürcistan ve Danimarka ile eşleşti. Grup maçlarına 2024 yılının Mart ayında Gürcistan ev sahipliği yapacak. #BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/e21QVGP3rP — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) December 7, 2023