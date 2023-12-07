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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi Ferdi Kadıoğlu

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş’a karşı oynadığı 7 maçla siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli ismi konumunda bulunuyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 10:30
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi Ferdi Kadıoğlu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadelede sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 7 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 1 kez galip ayrılırken, 3 defa beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 13'ü Süper Lig, 7'si Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 20 müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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