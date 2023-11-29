BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
29 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?
20:45 Galatasaray - Man United
23:00 Bayern München - Kopenhag
23:00 Bayern München - Kopenhag
20:45 Sevilla - PSV Eindhoven
23:00 Arsenal - Lens
23:00 Arsenal - Lens
23:00 Real Madrid - Napoli
23:00 Sporting Braga - Union Berlin
23:00 Sporting Braga - Union Berlin
23:00 Benfica - Inter
23:00 Real Sociedad - Salzburg
23:00 Real Sociedad - Salzburg
23:00 Mallorca - Cadiz
21:00 Montpellier - Clermont
22:45 Blackburn - Birmingham
22:45 Leeds United - Swansea City 22:45 Sheff Wed - Leicester 22:45 Southampton - Bristol City 22:45 Sunderland - Huddersfield 23:00 Ipswich Town - Millwall
22:45 Leeds United - Swansea City
22:45 Sheff Wed - Leicester
22:45 Southampton - Bristol City
22:45 Sunderland - Huddersfield
23:00 Ipswich Town - Millwall
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