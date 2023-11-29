BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Galatasaray - Man United 23:00 Bayern München - Kopenhag

20:45 Sevilla - PSV Eindhoven 23:00 Arsenal - Lens

23:00 Real Madrid - Napoli 23:00 Sporting Braga - Union Berlin

23:00 Benfica - Inter 23:00 Real Sociedad - Salzburg

23:00 Mallorca - Cadiz

21:00 Montpellier - Clermont

22:45 Blackburn - Birmingham 22:45 Leeds United - Swansea City 22:45 Sheff Wed - Leicester 22:45 Southampton - Bristol City 22:45 Sunderland - Huddersfield 23:00 Ipswich Town - Millwall

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