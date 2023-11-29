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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '29 Kasım hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 07:37
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Galatasaray - Man United

23:00 Bayern München - Kopenhag

20:45 Sevilla - PSV Eindhoven

23:00 Arsenal - Lens

23:00 Real Madrid - Napoli

23:00 Sporting Braga - Union Berlin

23:00 Benfica - Inter

23:00 Real Sociedad - Salzburg

23:00 Mallorca - Cadiz

21:00 Montpellier - Clermont

22:45 Blackburn - Birmingham

22:45 Leeds United - Swansea City

22:45 Sheff Wed - Leicester

22:45 Southampton - Bristol City

22:45 Sunderland - Huddersfield

23:00 Ipswich Town - Millwall

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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