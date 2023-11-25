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Japonya Ligi'nde Vissel Kobe ilk kez şampiyon oldu!

Son dakika spor haberleri... Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe, Nagoya Grampus'u ağırladığı maçı 2-1 kazanarak ilk şampiyonluğunu ilan etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 11:09
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Japonya Ligi'nde Vissel Kobe ilk kez şampiyon oldu!

Japonya J1 Futbol Ligi'nde (J1) lider Vissel Kobe, puan cetvelinin 5. sırasındaki Nagoya Grampus'u ağırladığı maçı 2-1 kazanarak, J1'de ilk şampiyonluğunu ilan etti. Kobe eyaletindeki Misaki Park Stadı'nda oynanan maçta Vissel Kobe, 12. dakikada orta saha oyuncusu Ide Haruya ve 14. dakikada deneyimli santrforu Muto Yoşinori'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Konuk ekip, 30. dakikada Danimarkalı forveti Kasper Junker'in golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmazken, Vissel Kobe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Vissel Kobe, puanını 68'e yükselterek sezonun bitimine bir hafta kala J1 lig tarihinde ilk şampiyonluğunu ilan etti. 46 yaşındaki Takayuki Yoşida teknik direktörlüğünde Vissel Kobe, 33 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Ligde ikinci sıradaki Yokohama F. Marinos, dün evinde Niigata ile 0-0 berabere kalarak puanını 64'e yükseltebilmişti.

J1'in üçüncü sırasında, bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Michael Skibbe'nin antrenörlüğünde Sanfrecce Hiroshima, 55 puanla yer alıyor.

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