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Kim Min-Jae Asya'da yılın uluslararası futbolcusu seçildi

Son dakika spor haberleri... Bayern Münih'in stoperi Kim Min-Jae, Asya'da yılın uluslararası futbolcusu seçildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 11:26
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Kim Min-Jae Asya'da yılın uluslararası futbolcusu seçildi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Asya kıtasında 2022 yılının en iyi uluslararası futbolcusu seçildi.

Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) yapılan açıklamada, "Kim Min-Jae, 2022 yılının Asyalı Uluslararası Oyuncusu ödülünü kazandı. Kim, 2015, 2017 ve 2019 yıllarında ödülü alan vatandaşı Son Heung-min'in ardından prestijli ödülü alan ikinci Güney Koreli uluslararası oyuncu oldu." bilgisi verildi.

Kim Min-Jae, dünyada yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için de 2023 yılının adayları arasına giren tek Asyalı oyuncu olmuştu.

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