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UEFA'dan saygı duruşu kararı!

EURO 2024 Elemeleri'nde 16 Ekim Pazartesi günü oynanan Belçika-İşveç karşılaşması sırasında meydana gelen saldırı dolayısıyla UEFA'dan saygı duruşu kararı... İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 17:07 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 17:08
UEFA'dan saygı duruşu kararı!

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma öncesinde 16 Ekim Pazartesi günü Brüksel'de yapılan silahlı saldırıda ölen 2 kişi anısına, 17 Ekim gecesi oynanacak olan tüm EUR0 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Brüksel'de dün meydana gelen terör saldırısının iki kurbanı anısına, bu gece oynanacak tüm EUR0 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadeleri kullanıldı.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, Belçika ile İsveç arasındaki dün oynanan karşılaşma, terör saldırısı gerekçesiyle askıya alınmıştı. Maç başlamadan hemen önce Brüksel'de 2 İsveç taraftarının silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle ilk devresi tamamlanan Belçika ile İsveç arasındaki futbol karşılaşmasına devam edilmemişti.

Brüksel'de 16 Ekim Pazartesi günü iki İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının vurularak yakalanan şüphelisi, hastanede hayatını kaybetmişti.

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