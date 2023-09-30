Stefan Kuntz'dan çarpıcı sözler! "Hiç birşey anlamadım"

A Milli Takım'da alınan kötü sonuçların ardından yoğun eleştiriler alan ve ciddi şekilde tartışılan en son Japonya ile oynanan özel maçta 4-2 mağlup olunmasının ardından yollar ayrılan Alman teknik adam Stefan Kuntz, ARD / Sportschau'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklamalar haberimizde...
Beni göreve getiren ve bazı hedefleri olan yönetim 1 yıl önce görevden ayrıldı. Sonra yeni bir yönetim geldi. Zaman geçtikçe bir güven ilişkisinin kalmadığını ve destek verilmediğini hissettim. Bundan sonrasında da içimden işin bir şekilde bu sonuca varacağını düşündüm. Kötü oldu çünkü çok puan almıştık o nedenle gerçek bir neden bulmak benim için zor, şu ana kadar da bulamadım.
"AYRILMAMDA MEDYA ÖNEMLİ ROL OYNADI"
Türk medyasının gönderilmemde rolü büyük. Mesela burada yalan olan bir şey söyleyemezsin. Çünkü buna karşı hakkımı arayabilirim. Türkiye'de bu yok. Bazı yalan ve kurgulanmış haberlerin doğru kabul edilmesi yazık. Medyanın yanında çok daha kötüsü sosyal medya. Burayla karşılaştırılamaz. Başka ülkelerde gerçekler ve kanıtlara bakma duygusu vardır. Ama orada bunu görmek zor. Bununla birlikte oyuncular ve yöneticiler üzerinde bir baskı oluşmaya başlıyor.
"BASKIYLA NASIL BAŞA ÇIKABİLECEĞİMİ GÖRMEK İSTEDİM"
Almanya U21 takımından neden ayrıldım? Bir A milli takım çalıştırabileceğimi görmek istedim. Çünkü daha fazla baskı var ve bu baskıyla nasıl başa çıkabileceğimi görmek istedim. Bir de yabancı olarak duyguların çok daha fazla rol oynuyor ve bununla birlikte kamuoyundan çok daha fazla baskı geliyor. Buradan çıkarttığım sonuçlar benim için çok önemli. Bundan sonraki tüm görevlerimde bana yardımcı olacak. İlk geldiğimde bana Dünya Kupası hedefi gösterildi ama play-off turunda Portekiz'e elendik. Daha sonra Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne çıktık. Üçüncü hedef de Almanya'ya gitmekti. Orada da 10 puanla Hırvatistan ile aynı puanda gayet iyi durumdaydık.
"YETKİLİLERDEN BİRİ BENİMLE TEMASA GEÇERSE BUNU AÇIKLARIM"
Almanya Futbol Federasyonu'ndan, kadın milli takımı için herhangi bir teklif almadım. Yetkililerden biri benimle temasa geçerse bunu açıklarım. Bundan sonra Milli Takım veya kulüp takımı fark etmez. Eğer daha fazla gelişebileceğimi hissettiğim bir görev teklif edilirse, çok büyük şey olması gerekmez. Benim için önemli olan görevin içeriği.
"SÖYLEMESİ ZOR"
"Söylemesi zor. İyi bir soru, bu nedenle sizi tebrik ederim. Öncelikle yönetim değişikliğinin ulaşılmak istenen hedefleri de değiştireceğini düşünmezdim. Belki Türk kültürünü bu bağlamda daha hazırlıklı olmak için iyi irdelemem gerekirdi."
"TÜRKİYE'DE KAZANDIĞIM DENEYİMLER..."
Türkiye'de kazandığım deneyimler, bundan sonraki tüm görevlerimde bana kesinlikle çok yardımcı olacak.