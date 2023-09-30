Stefan Kuntz'dan çarpıcı sözler! "Hiç birşey anlamadım"

"BASKIYLA NASIL BAŞA ÇIKABİLECEĞİMİ GÖRMEK İSTEDİM"

Almanya U21 takımından neden ayrıldım? Bir A milli takım çalıştırabileceğimi görmek istedim. Çünkü daha fazla baskı var ve bu baskıyla nasıl başa çıkabileceğimi görmek istedim. Bir de yabancı olarak duyguların çok daha fazla rol oynuyor ve bununla birlikte kamuoyundan çok daha fazla baskı geliyor. Buradan çıkarttığım sonuçlar benim için çok önemli. Bundan sonraki tüm görevlerimde bana yardımcı olacak. İlk geldiğimde bana Dünya Kupası hedefi gösterildi ama play-off turunda Portekiz'e elendik. Daha sonra Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne çıktık. Üçüncü hedef de Almanya'ya gitmekti. Orada da 10 puanla Hırvatistan ile aynı puanda gayet iyi durumdaydık.