Feyenoord - Heerenveen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Ligi

Feyenoord - Heerenveen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. Feyenoord ile Heerenveen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Heerenveen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEYENOORD - HEERENVEEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Feyenoord - Heerenveen maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 17:30'da Exxen'de canlı yayınlanacak.