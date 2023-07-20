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Kulüpler Birliği'nden Ali Koç'la devam kararı

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koç, “Kulüpler Birliği’nin kararıyla ben 1 yıl daha devam edeceğim” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 19:43
Kulüpler Birliği'nden Ali Koç'la devam kararı

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısıın ardından açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Kulüpler Birliği'nin kararıyla ben 1 yıl daha devam edeceğim" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Maslak'ta Süper Lig kulüp başkanlarının ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemde genel kurulun olduğunu ve diğer konuların federasyon toplantısında konuşulduğunu söyleyerek, "Kulüpler Birliği'nin kararıyla ben 1 yıl daha devam edeceğim. Yönetim kurulumuzu, görev bölümünü önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Oyun dışında genel futbolun sıkıntılarımızı, sorunlarımızı ilgilendiren konulara fazla değinmedik. Federasyonla ilgili genel beklentilerimizle ilgili konuştuk. Onlarla daha aktif, daha sık, daha rutin gündemi belirli, daha küçük gruplarla, hedef odaklı toplantıların bu yeni dönemde yapılmasının daha uygun olacağını kararlaştırdık. Biliyorsunuz, Sayın Büyükekşi ve futbol kurulunda yapısal dönüşümü yapmak için kafalarında plan program var. Strateji çalışmaları var. Markanın tekrar konumlandırılması çalışması var. Markanın konumlandırması derken bir tanesi fikstür çekimde farklı bir plan gördük. Web sitesi dizayn ediliyor. Süper Lig için olmayan bir markalama var. Onu sosyal medyaya taşıyorlar. Bir süre kafalarında plan, program var. Biliyorsunuz hepimiz gazetelerde okuruz, motosikletle sok dakika yetişti. Süre bitmeden kontratı yaptı. Artık onlar kalkıyor. Çok daha modern, çok daha dijitalleşmiş bir yapıya alınıyor. Sağlık kontrollerine farklı bir yaklaşım geliyor. Dolasıyla federasyon böyle yaklaşımla yenilikler getirmeye çalıştırdığı bir ortamda Kulüpler Birliği olarak artısı eksisi bizi ilgilendiriyor. Bizim çıkarlarımızla ilgili konular. Federasyonumuzla diyaloga, beraber çalışmaya son derece açık bir ortamda belki de ileriye dönük olarak Süper Lig A.Ş.'nin federasyonun bu döneminde ciddi bir şekilde attığımız bir dönem olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü karşı tarafta da ona açık. Bizlerin de varmak istediğimiz nokta bu. Tekrar hatırlatma gerekirse iki tane konu var. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi İngiltere'de yapılan yönetim. İngiltere'de hakem konuları dışında her şeye kulüpler karar veriyor. Bir tarafı da Türkiye hiçbir şeye kulüpler karar vermiyor. Bunun ortasında bir model geliştirmemiz lazım. Bunun çok daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Böyle olsaydı biz çoktan yeni dönem yayın ihalesini yapmış olurduk. Yayın ihalesinde fikstür çekiminde anlattığım gibi böyle saçma sapan mantıksız indirimler olmazdı. Çünkü biz yönetiyor olurduk. Biz daha çok kendi çıkarlarımızı koruyor olurduk. Bunun gibi pek çok konu var. Dolasıyla yeni dönemde daha çok aktif bir çalışma yapacağımızı söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYON OLARAK, VOLEYBOLDAKİ YAKLAŞIMI FUTBOLDA DA BEKLİYORUZ"

Yabancı kuralının değişmesiyle ilgili söylentilerin olmasının sorulması üzerine Koç, "Böyle hiçbir şey yok. Bu 9+2 nasıl gündeme geldi, biz de tam anlamış değiliz. 8+3 konuştuğumuz gibi devam ediyor. Bu sene yapamadığımız, konuştuğumuz konulardan bir tanesi, hedefimiz geçen sezon devre arasına kadar 5 yıllık planı belirleyip, altına imzayı atıp, sonra kış penceresinde başlamak üzere önümüzdeki 5 yıllık transfer çalışmalarını belirlenen yabancı oyuncu kuralına göre yapmaktı, olmadı. Şimdi bizim federasyondan en büyük ricamız, bu aralık ayına kadar yabancı kuralının belirlenip, bir daha konuşmamak üzere 5 yıllık rafa kalkması. Ama şu an bizim aramızda veya benim bulunduğum ortamlarda 9+2 mi olsun, 8+3 mü olsun' gibi bir konu yok. Bizim federasyonumuza şu konuyu getirdik, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki oyuncuların Türk statüsünde oynamasını. Çift pasaportlu, bizde oynayamayacak Türkiye doğumlu ana babalı oyuncuların oynamasını rica ettik. Yürürlüğe soktular. Çift taraflı bir ilişki var. Her istediğimiz oluyor mu derseniz, hayır. Kulüplerden gelen öneriler, etraflıca değerlendiriliyor. Olabilecekler oluyor, bazılarını federasyon yapmak istiyor ama bazı kurumlar müsaade etmiyor. Ama şu an şunu söyleyebilirim; voleyboldaki başarının yaşanabilmesi için, uzun vadeli gerçekçi, uygulanabilir planların yapılması lazım. Bunun birebir gözümüzün önünde örneği var. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun başarısı kadınlarda, şimdi dikkat edin erkeklerde de aynı istikrar, ruh ve anlayışla yatırımlar yapılıyor. Tohumlar meyve vermeye başladı. Biz de benzer bir yaklaşımı futbolda bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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